PlayStation 4 slaví pět let, vývojáři vybírají nejlepší hry

Právě 15. listopadu je to přesně pět let od doby, kdy v zámoří vyšla konzole PlayStation 4. Do Evropy se podívala o něco později, konkrétně 29. listopadu. Dosud se prodalo téměř 85 milionů kusů a je to nejúspěšnější konzole aktuální generace. Při této příležitosti vybírá 23 vývojářů na blogu Sony nejlepší hry.

