Aktualizace PlayStation 4 umožní nahrát wallpaper a pohlídá herní čas dětí

Systémová aktualizace 5.50 je aktuálně dostupná v beta programu (pokud jste byli vybráni, přišel vám e-mail s instrukcemi). Datum vydání finální verze prozatím nebylo oznámeno, záležet bude na zpětné vazbě z bety.

Novinky

Play Time Management - Nová funkce, která umožní nastavit dětem na rodinném účtu, jak dlouho mohou každý den hrát. Správa probíhá v nastavení konzole, ale i přes web či chytrý telefon. Dítě bude skrze notifikace upozorněno, že se blíží konec jeho seance. Na rodičích pak je, zde dojde po vyčerpání času k automatickému odhlášení.

Library UI Updates - V knihovně se objeví dvě nové záložky, aby bylo zřejmé, které aplikace jsou na konzoli nainstalované a které máte pouze koupené. Další záložka se jmenuje PS Plus a ukáže, které hry jste získali v rámci předplatného. Pokud vyprší, u ikonky se objeví zámek. Nově také bude možné skrýt věci spadající do kategorie Purchased, tedy i různé bety, trialy a podobně (konečně!).

Quick Menu Enhancements - Pokud posloucháte na PS4 hudbu, budou zde dostupné některé ovládací prvky, například čtvereček aktivuje hlasitost. Z tohoto místa bude také možné rychle otevřít užší výběr přátel.

Background Music on PS Now - Umožní poslouchat hudbu na pozadí, zatímco hrajete přes PS Now.

Notifications Update - Bude možné mazat stará upozornění, a to přes trojúhelník nebo options.

Import Custom Wallpapers via USB - Přes USB klíčenku si budete moci nahrát vlastní wallpaper. K dispozici bude ořez i zoom. Nastavení probíhá zde: Settings > Themes > Select Theme > Custom > Select Image > USB Storage Device.

Customize Tournaments Team Pages - Umožní importovat vlastní logo a pozadí přes USB klíčenku.