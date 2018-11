OBRAZEM: Retro PlayStation vás přenese zpět do devadesátek. První dojmy

, aktualizováno

Retro konzole od Sony se jmenuje PlayStation Classic. Vyjde 3. prosince a obsáhne dvacet předinstalovaných her bez možnosti dalšího rozšíření. Spíše než pro nové hráče je určená těm, kteří by si rádi připomněli, jaké to tehdy bylo, a nechali se unášet přívalem vzpomínek.