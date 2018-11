PlayStation Plus v prosinci láká na horor SOMA a závody Onrush

Na předplatitele služby PlayStation Plus čekají v prosinci celkem slušné hry zdarma. Na PlayStation 4 to jsou výborný nezávislý horor SOMA a letos vydané akční závody Onrush. Spíše je to tedy arénová akce v autech, rozhodně ne duchovní pokračování Motorstormu. Komerčně hra propadla, což je také důvod, proč ji nyní získáme v rámci předplatného.

Z letoška potěší ještě příběhová 2D hopsačka Iconoclasts, kterou lze hrát i na Vitě. Co se zbytku týče, na PlayStation 3 to jsou Stereden, Steins;Gate a na Vitu Papers, Please.