Majitelé Playstationů si brzy budou moci změnit své trapné přezdívky

Když jsem si před lety vybíral uživatelské jméno do sítě PSN, příliš pozornosti jsem tomu nevěnoval. Pamatuji, že jsem byl tehdy celý nedočkavý vyzkoušet novou konzoli (PS3), a tak jsem napsal první věc, co mě napadla. Ne že by mě tedy dnes nějak extra trápilo, jak mě v online hrách vidí neznámí lidé, ale přeci jen se mi za těch 10 let trochu posunul názor na to, co je vtipné a co už ne.

Pokud jste na tom podobně, mám pro vás dobrou zprávu. Již brzy si zřejmě budeme moci tzv. Playstation ID změnit. Magazín Kotaku vypátral, že řada vývojářů již na této funkcionalitě pilně pracuje. Není to však bohužel tak jednoduché, jak by to mohlo na první pohled vypadat. Hráčova přezdívka je „primárním klíčem“, který jednoznačně odlišuje jeden účet od druhého. Bude tedy potřeba hlubší zásah do databáze a zřejmě i provedení jistých úprav od vývojářů některých titulů.

Proto v tuto chvíli není ještě nikdo schopný říct, kdy tato úprava bude hotová. Může to být v příštím update, ale třeba také za půl roku.