Počet her na Switch brzy překoná knihovnu 3DS

Uživatel fór Resetera si všiml zajímavé věci. Počet her, které jsou k mání na Switch, brzy překoná knihovnu her na handheld 3DS. Data se týkají pouze zámoří, nicméně i tak je to slušný výsledek: Switch je venku zhruba rok a půl, zatímco 3DS přes sedm let. Mimochodem, knihovna her Wii U už byla překonána.

Nintendo (NA)