Podívejte se, jak autoři chystaného Sinking City vylepšili animace

Po nepříliš vyvedeném Call of Cthulhu (naše recenze) se oči fanoušků hororu upínají na The Sinking City. První ukázky totiž nevypadají špatně, ovšem skromnější rozpočet ukrajinských Frogwares oproti AAA konkurenci je patrný na první pohled. Autoři se s tím ovšem nehodlají smířit, a tak notně zainvestovali do motion capture. Ve videu níže se můžete podívat na výsledky jejich práce.