Podívejte se, jak bude vypadat Wolfenstein 2 na Nintendu Switch

Většina hráčů už má skvělého Wolfensteina dávno dohraného, ale majitelé konzole Nintendo Switch si na něj ještě musí počkat do 29. června. Jak ukazuje nový trailer, mohlo by jít o nejlépe vypadající hru této konzole vůbec. Ale víte, jak to s těmi trailery chodí, že?