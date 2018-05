Podívejte se, jak reagoval režisér God of War na zveřejnění recenzí

Navzdory krásnému počasí se dnes spousta hráčů těší především na to, až se dnes po práci pustí do dlouho očekávané hry God of War, která konečně oficiálně vychází. Pokud ještě musíte být v zaměstnání, podívejte se alespoň na autentickou reakci režiséra hry Coreyho Balroga v momentě, kdy se dozvěděl, že je God of War nejlépe hodnoceným titulem, který kdy na PS4 vyšel. My jsme s hodnocením „pouhých“ 90 % jedni z nejpřísnějších kritiků na světě, přesto jsme v recenzi napsali, že „jde o zcela nečekaný majstrštyk, který by neměl chybět ve sbírce žádnému majiteli PS4“.