Po květnovém oznámení, že vzniká oficiální set Lega na motivy týmové akce Overwatch, tu máme první teaser. V krátkém videu sledujeme Jeffa Kaplana, šéfa vývoje Overwatche, kterak skládá figurku. Vzápětí se ukáže, že je to Tracer, jedna z hratelných postav. Oficiální stránka Lega pak sadou banánů odkazuje na další postavu Winstona.

Build the perfect team, brick by brick.



Coming soon: @LEGO_Group Overwatch sets! pic.twitter.com/Z04bCgyGDu