Podívejte se na fanouškovský film podle série Splinter Cell

Oblíbená série her na motivy příběhů Toma Clancyho je už dlouhodobě u ledu a na další pokračování agenta Sama Fishera si ještě dlouho počkáme. Fanoušci však na něj nezapomněli, a tak jsme se od nich dočkali už druhého filmu. A nebojte, není to žádné amatérské béčko. Co se týče hereckých výkonů a produkčních kvalit, snese jejich dílo ta nejpřísnější srovnání. Ostatně posuďte sami.