Podívejte se na intro k Darksiders 3

Darksiders 3 vychází již příští týden, přesto o hře není příliš slyšet. Což je obrovská škoda, protože z toho, co jsem si zatím mohl vyzkoušet, usuzuji, že by tento díl mohl být v historii série tím nejlepším (a to mám jedničku opravdu rád). Než vyjdou první recenze, můžete se pokochat alespoň stylizovaným intrem, které vám připomene originální zasazení hry.