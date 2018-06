Podívejte se na nové video ze strategie Total War: Three Kingdoms

Další díl strategie Total War s podtitulem Three Kingdoms nás přenese do starověké Číny, konkrétně do období tří království, které trvalo v letech 220 - 280. Ani tentokrát jsme se nedočkali záběrů ze hry, už se však blížíme. Příběhové video je podle tvůrců naaranžováno „in-engine“. Na vydání si ovšem počkáme až na jaro 2019.