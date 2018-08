Podívejte se na nový trailer chystaného Spider-Mana

Playstationovská exkluzivita Spider-Man od studia Insomniac vychází už 7. září, a tak se reklamní masáž rozjíždí na plné obrátky. A tentokrát nás to ani příliš neštve. Jak jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, bude to pecka (viz naše preview). Nejnovějším trailer má sice jen minutu, ale vidíme během něj tolik akce, že se musí všem fanouškům komiksů nedočkavostí rozklepat ruce.