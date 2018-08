Podívejte se na první ukázku z hraní Generation Zero

Generation Zero je zvláštní kombinace týmové střílečky á la Left 4 Dead a hardcore her na přežití. Spolu se třemi kolegy budete bojovat s přesilou robotů, přičemž více než o bezhlavé akci využijete plížení a vytváření pastí. Neobvyklou hratelnost podtrhuje i neobvyklé zasazení na švédský venkov osmdesátých let minulého století. Hotovo však bude až v příštím roce.