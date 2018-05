Podívejte se na první záběry z nástupce Ultimy Underworld

Underworld: Ascendant je duchovní nástupce klasiky Ultima Underworld. Electronic Arts sice nepovolili použití názvu Ultima, jinak si však prý mohli vývojáři půjčit z původních her, co chtěli. Ascendant uspěl v roce 2015 na Kickstarteru a vyjít by měl ještě letos. V novém videu pak konečně vidíme, jak asi hra bude vypadat v akci.