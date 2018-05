Firma Sony se rozhodla propagovat chystanou akci God of War vskutku monumentálním způsobem. V přestávce basketbalového utkání NBA totiž promítala přímo na hrací plochu nové záběry ze hry a vypadalo to vskutku impozantně. Bohužel tuto show si na místě zřejmě mohla vychutnat ani ne polovina diváků sedících „na té správné straně“, ostatní to měli vzhůru nohama.

Here’s a look at the @PlayStation video that played ON THE COURT in Oakland. pic.twitter.com/O5XHFmatvT