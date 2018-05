Podívejte se na trailer nové LEGO hry

Již 13. července rozšíří širokou rodinu LEGO her další titul. Tentokrát bude v hlavních rolích rodina Úžasňákových ze stejnojmenného filmu, jehož druhý díl jde do kin již za měsíc. Z čerstvě vydaného traileru to vypadá, že co se týče herní náplně, bude všechno při starém. LEGO The Incredibles vyjde na všechny aktuální platformy, tedy PC, X1, PS4 a Nintendo Switch.