Pořadatelé zpackaného Pokémon GO festivalu musí zaplatit tučné odškodné

Pořadatelská firma Niantic musí zaplatit návštěvníkům odškodné ve výši téměř 1,6 milionu dolarů (cca 33 milionů korun).

Za tuto částku budou uhrazeny výdaje na cestovné, ubytování, půjčení aut a dalších nákladů pro většinu z více než 20 tisíc zúčastněných.

Nebudeme moc přehánět, když řekneme, že se na festivalu se pokazilo, co mohlo. Idea pohodové party se začala hroutit hned na začátku. Kilometrové fronty u vstupu do areálu znamenaly pro většinu návštěvníků dvě až tři hodiny čekání, zahájení oficiálního videopřenosu z akce muselo být odloženo a vypadávající zvuk a obrazovky na hlavních pódiích také příliš náladě nepřidaly. Tím největším problémem však byl fakt, že tisíce hráčů koncentrovaných na jednom místě přetížily herní servery. Výsledkem tedy bylo, že na akci věnované lovu Pokémonů nešlo hru vůbec hrát.

Got to #PokemonGoFest to find thousands of people in line over an hour after it opened. Worried about getting in and cell service.  pic.twitter.com/7Y7iRfRHU1