RECENZE: Let's Go, Pikachu je nádherný návrat do světa pokémonů

Možná jste slyšeli, že hlavní velké RPG s pokémony vyjde na Switch až v roce 2019 a letošní Let’s Go, Pikachu! cílí na mladou generaci a využívá k chytání pokémonů mechanismy z mobilního hitu Pokémon Go. Vše je sice pravda, neznamená to ovšem, že Let’s Go, Pikachu! je nezajímavá bokovka nebo jen nějaká hříčka. Právě naopak. Aktuální kousek je remake dvacet let starého dílu (podle japonského data vydání) Pokémon Yellow. Je to poctivá akční hra na hrdiny zaměřená na lovení pokémonů a bitvy s trenéry.

Ale popořadě. Na začátku si vyberete, zda chcete hrát za holku nebo kluka a naťukáte jméno pro sebe i svého rivala. Startovní pokémon je tentokrát daný a záleží jen na tom, zda si pořídíte verzi Pikachu nebo Eevee. Má to svůj důvod. Váš pokémon vám sedí na rameni, můžete ho různě oblékat, měnit doplňky a na samostatné obrazovce si s ním i hrát. Evoluce ve hře dostupná je, ale startovních pokémonů se netýká. Když si ovšem chytíte během hraní nějakého dalšího, máte možnost.



Důležitější však je, že se váš hlavní pokémon postupně naučí několik schopností, tajných technik, které stojí mimo, tedy nevyužívají PP (Power Points – vyjádření toho, kolikrát lze schopnost použít, než se vyčerpá). Je to například sekání dřeva, což se hodí pro likvidování bariér a zkrácení cesty či surfovací prkno pro pohyb na vodě.



Co je tedy cílem putování? Stát se uznávaným trenérem. Známý profesor Oak vás vybaví zařízením Pokédex, které zaznamenává chycené pokémony, podává o nich informace, a posléze vás vypustí do světa. Hlavní náplní je chytání pokémonů a poměřování sil s ostatními trenéry, a to v bitvách jak je známe, tedy pěkně na tahy. Konkrétně je potřeba porazit osm mistrů v místních tělocvičnách a získat jejich odznak. Vždy je v tom nějaký háček či podmínka. Teprve pak můžete vyzvat Elitní čtyřku.

Ačkoliv si už z Pokémon Yellow, respektive Pokémon Red/Blue pamatuji jen velmi málo, červenou verzi jsem hrál před osmnácti lety, během hraní jsem si na spoustu situací rozpomněl. Není to jen profesor Oak a spousta známých pokémonů, ale i struktura regionu Kanto. To vše zůstalo zachováno, stejně jako příběh. Opět budete bojovat s týmem Rakeťáků, procházet jeskyněmi, řešit duchy na hřbitově, přepínat tajná tlačítka v opuštěném sídle, a pokud jste původní verzi nehráli, tak vás možná překvapí, kdo je oním osmým trenérem, od nějž potřebujete odznak.

Bylo zkrátka fajn vrátit se do doby, kdy mi bylo dvacet, nicméně bylo by chybou považovat Let’s Go, Pikachu! za hru pro nostalgiky. Junichi Masuda, ředitel projektu, ji vnímá jako „hru pro všechny“. A má pravdu. Let’s Go, Pikachu je vstupní brána do světa pokémonů a návrat ke kořenům. Líbí se mi, jak hra kombinuje nové prvky a mechanismy s různými anachronismy, které už beru jako poctu legendě. Je to právě určitá schematičnost a situace, kdy vás hra nevede úplně za ručičku. Začátek je sice velmi snadný, ale později stačí malé přehlédnutí a budete chvíli bloumat, protože si nebudete jistí, co vám vlastně uteklo.

Můžete hrát jen s Pokéballem Plus Zároveň se hrou si můžete koupit i periferii Pokéball Plus, která minimálně při chytání pokémonů zvýší požitek ze hry. Hod provedete pohybem, pokéball svítí barvami stejně jako ve hře a ve správné okamžiky vibruje. Vibrace jsou přitom výraznější než u Joy-Conu. Zároveň i vydává zvuky, takže iluze toho, že uvnitř máte chycenou příšerku, je celkem slušná. Můžete s ním odehrát celou hru. Palec máte na analogové páčce, která zároveň funguje jako tlačítko, zatímco ukazováček je na druhém tlačítku. Třetí tlačítko, které občas potřebujete v menu pro zobrazení detailů, je emulováno dvojitým zatřesením. Odehrál jsem tak asi dvě hodinky a bez problémů. Tlačítko na ukazováku je velmi příjemné, jen tlačítko přes analog není tak pohodlné jako běžné tlačítko. K Pokéballu Plus se váže ještě jedna odměna, a to pokémon Mew. Pokéball Plus Pokéball Plus

Postupně se před vámi otvírá celý herní svět a ačkoliv se v něm můžete pohybovat volně, postup je lineární. Naštěstí se postupně zpřístupňují i různé zkratky a rozhodně se hodí i možnost vozit se na hřbetu některých pokémonů.

Co se odchytu příšerek týče, první změna se týká toho, že pokémony v trávě přímo vidíte. Svůj cíl si tak přímo volíte, což vítám. Neznamená to ovšem, že se nechtěným střetům vyhnete. Někteří pokémoni jsou rychlí, je jich hodně, případně se objeví rovnou pod nohama. Když pak máte osedlaného pokémona a jedete rychle, je také těžší se ostatním vyhnout.

Samotný odchyt odpovídá principiálně tomu, co známe z Pokémon Go. Na obrazovce vidíme poskakujícího pokémona s barevnou kružnicí, jejíž průměr se postupně zmenšuje. Někdy také zmizí a pokémon zaútočí, v tomto momentě ho chytnout nelze. Cílem je zasáhnout střed, ideálně když je kružnice malinká. Ani potom však není vyhráno. Pokémon se může z pokéballu ještě dostat. Pravděpodobnost úspěchu indikuje barva kružnice.

Ale ani trenér není úplně bez možností. Úspěchu napomůžou nejenom silnější verze pokéballů, ale i jídlo. Oproti Pokémon Go je proces o něco svižnější. Když hrajete v handheldovém režimu, používá se gyroskop, s odepnutým ovladačem Joy-Con přijde ke slovu naznačení pohybu. A největší fandové budou hrát přímo s periferií Pokéball Plus (viz box). Důležitá věc: hra každý váš úspěšný odchyt ohodnotí a podle toho přičte celé partě zkušenosti. Takže se vyplatí mířit přesně.

Bitvy s trenéry, kdy vysíláte do boje pokémony, probíhají klasicky na tahy. Základní princip by šel přirovnat ke hře Kámen – nůžky – papír. Například útok ohnivého typu je velmi účinný proti travnímu pokémonovi, zatímco proti vodnímu moc nepochodí. Pak jsou tu ještě stavové efekty, jako například hoření či otrava jedem.

Špičkové je grafické ztvárnění bitev. Když například Pikachu sešle Thunder, na potemnělé obloze se rozestoupí mraky a sloup z blesků zasáhne protivníka. Zhruba tak nějak si představuji hněv Boží. Je to neskutečně efektní podívaná a neomrzelo se mi na ni dívat ani po dvaceti hodinách. To samé platí o dovednosti Surf, obrovské vlně, která spláchne protivníky.

Pokémoni se nové schopnosti učí nejenom sami, ale i z předmětů TM (Technical Machine), které se dají koupit, nebo je získáte jako odměnu. Náraz mohou mít pouze čtyři. Novinkou jsou bonbony, které trvale navýší některý z atributů, případě rovnou přidají celou úroveň. Různé flaštičky a předměty budete během bitev i hraní používat celkem hojně.

Další proklamovanou novinkou je hraní ve dvou. Je to jednoduché: stačí zatřást druhým Joy-Conem a do hry se rázem snese druhá postava. V herním světě funguje jako duch, kterého sice lze ovládat, nicméně nijak neinteraguje. Kamera vždy sleduje „hlavního“ hráče a když za ním ten druhý odmítne cupitat, jednoduše ho teleportuje. Druhý hráč ke slovu přichází až v bitvách, kde ovládá pokémona, který je v partě na druhém místě. Dává to smysl, protože nejvíce času strávíte stejně chytáním a bojem. Sympatické je, že druhý hráč se může připojit kdykoliv.

Co se týče chyb, vyložené negativum mě nenapadá. Anachronismy beru jako odkaz na Pokémon Yellow, byť v několika málo situacích by mohla být hra o něco návodnější. Pár pasáží je kvůli zvýšenému počtu trenérů až příliš repetitivní. Jasně, na bojích je založena celá hra, ale přijde mi, že po většinu času správně dávkuje rozhovory, objevování a pár hádanek. Tím postup hrou příjemně naředí.

VIDEO: Let's Go, Pikachu! Hra čerpá z mobilního hitu Pokémon Go Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K Elitní čtyřce jsem se propracoval za 26 hodin pohodového hraní. I když je hra zpočátku až směšně jednoduchá, nespěchejte, chytejte pokémony a užívejte si. Herní svět se neškáluje. Cestou vás budou lákat místa, kam se ještě nemůžete dostat. Například po vodě se budete moci pohybovat až po návštěvě města Fuchsia, tedy relativně pozdě. Věnujte pozornost příběhovým prostřihům, zazní tam indície, kam pokračovat dál.

Let’s Go, Pikachu lze skutečně vnímat jako vstupní bránu do světa pokémonů. Tvůrci se nebáli vykročit do dvou směrů zároveň. První je moderní, uhlazený, hravý, v něčem zjednodušený, zatímco druhý se odkazuje na kořeny a jde proti trendům. Výsledkem je zajímavý mix, který by si žádný fanda pokémonů neměl nechat ujít.

Po čarou: Nintendo bylo tentokrát velmi přísné ohledně zveřejnění obrazových materiálů a některých konkrétních informací. Povoleno bylo pouze deset snímků ze hry, a to pouze do souboje s Erikou ve městě Celadon. Další obrázky do článku doplním až v pátek. Propojení s mobilním Pokémon Go mi prozatím nefungovalo.