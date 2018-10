Nové video z připravované akční hry na hrdiny Pokémon: Let’s Go, Pikachu! a Let’s Go, Eevee! představuje řadu aktivit v herním světě. Podíváme se opět do regionu Kanto, což je fajn retro, protože právě zde série začala. Systém chytání pokémonů ovšem vychází z mobilního hitu Pokémon Go. Překvapením v závěru traileru je legendární Mewtwo.

Hra vychází 16. listopadu na Switch.