Free 2 play hříčka Pokémon Quest, která je aktuálně dostupná pouze na Switchi, vyjde 28. června také na iOS a Android, uvedla stránka Serebii. Z herního hlediska je to propadák, který se v případě zájmu hraje v podstatě sám.

Letos v listopadu vyjdou ještě hry Let’s Go, Pikachu! a Let’s Go, Eevee!, které se inspirují mobilním hitem Pokémon Go. Plnohodnotná hra na hrdiny na Switch je plánována až na příští rok.