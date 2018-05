Pokud vám nevadí grind, můžete si pořídit For Honor jen za 300 korun

Společnost Ubisoft zkouší nový distribuční model. Po Rainbow Six Siege si můžete nyní i historickou mlátičku For Honor (naše recenze) koupit za zlomek ceny v takzvané Starter Edition. Co to znamená? Za zhruba 300 korun získáte přístup do plné hry, ale nebudete moci využívat všechny dostupné bojovníky. Na ty si musíte našetřit herní měnu, což samozřejmě představuje spoustu grindu. Každopádně pro nové hráče je to jistě zajímavá možnost, protože plná hra je čtyřikrát dražší.

