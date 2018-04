Autoři simulátoru znásilnění vydali novou hru pro virtuální realitu

Japonská společnost Illusion (neplést prosím s bývalou českou společností Illusion Softworks, která vydala například Mafii) se specializuje na tzv. eroge, tedy erotické počítačové hry. Její produkce vychází většinou pouze v Japonsku, přesto si v roce 2009 vysloužila celosvětovou pozornost.



Já mám holku. Jen ji nikdo jiný nevidí.

Ve hře RapeLay jste totiž v roli sexuálního devianta měli za úkol znásilnit matku a její dvě dcery, což bylo poněkud silné kafe i na jinak cynismem prosáklou herní veřejnost. Titul, ve kterém happy end spočívá v tom, že se jedna z postav odhodlá jít na potrat, se dostal až do nejvyšších pater politiky a sám tehdejší premiér země Toró Asó se osobně zapřičinil o jeho zákaz.

Na začátku hry je varováni, abyste se zamkli a ujistili se, že nemáte zvuk moc nahlas.

Jenže to už je dávno, a tak Illusion zase opatrně zkouší vstoupit na západní trhy. Na Steamu totiž nenápadně vyšla VR Kanojo, porno hra uzpůsobená pro virtuální realitu.

Prodávaná verze je však oproti té japonské zcenzurovaná a tváří se jen jako „obyčejná“ moderní romance. „Díky VR Kanojo můžete trávit čas se Sakurou Yuuhi, obyčejnou milou holkou odvedle. Prakticky ucítíte její dech na tváři a teplo jejích prstů na vaší paži, zatímco se společně prosmějete celým dnem,“ tvrdí popis v obchodě. Že bych snad autorům křivdil a domýšlel si věci, které neexistují? Ale kdepak. Stačí zběžný pohled na oficiální stránky a je jasno. Kdyby hra nebyla zcenzurovaná, na Steamu by nemohla vyjít. Na odblokování všech čuňačinek však stačí jen stáhnou zhruba 20 MB patch.

Hodnocení na Steamu jsou více než příznivá.

Nikdo ze známých mi kvůli tomuto titulu kupodivu nechtěl virtuální přilbu zapůjčit, takže moje dojmy jsou jen zprostředkované. Podle záběrů mám však docela jasnou představu, o čem že to je. Mimochodem je to poprvé, co jsem na let‘s play video koukal na Pornhubu. A o co že tu tedy jde?

Tohle shrnutí ve steamové recenzi od uživatele s přezdívkou Be Blue! to popisuje zcela výstižně: “Jste zavřeni v pokojíčku, s holkou, které nerozumíte ani slovo, protože mluví japonsky. Má však na sobě několik modře svítících zón, kterých se můžete virtuálně dotýkat. Ovladače pak vibrují v ruce, takže si můžete připadat, jako byste se dotýkali skutečné holky.“ Be Blue! je však jedním z mála, kteří hru nedoporučují. Ostatní uživatelé jsou daleko spokojenější.

„Je to jako sledovat porno. Ze začátku si myslíte, že je to úžasné. Po hodině jste sami sebou znechuceni a ptáte se sami sebe, co že to děláte se svým životem,“ filosofuje jiný uživatel. A další k tomu pragmaticky dodává: „9/10 předtím, 4/10 potom, jestli víte, co tím myslím.“ Myslím, že víme.

Pravdou je, že za 1 100 Kč toho hra nabízí proklatě málo. Pár cyklických animací a čvachtavých zvuků jsou za takovou pálku jen těžko obhajitelné. Na druhou stranu - kdo přemýšlí racionálně, když přijde řeč na sex, že?

VR Kanojo je podle všeho po všech stránkách mizerný produkt, ale můžeme na něj koukat jako na první vlaštovku. Teď se sice ještě smějeme, ale až se do tohoto oboru pustí velcí hráči světového porna, možná nám úsměv zmrzne ve tváři. „Každým dnem se stále více vzdalujeme božímu světlu,“ shrnul výstižně své pocity ze hry jistý Tony_Redgrave. A dal hodnocení 10/10.