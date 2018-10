Poslední Tomb Raider je ve slevě a autoři za to čelí vlně kritiky

Poslední díl dobrodružství Lary Croft (naše recenze) se nadmíru vyvedl a minimálně pro mě půjde o jednoho z kandidátů na hru roku. Hodnocení na Steamu se však aktuálně pohybuje jen v průměrných hodnotách a v posledních několika dnech jasně převažují negativní recenze. Důvod? Hra se již necelé dva měsíce po vydání objevila ve slevových akcích a kdo si počkal, může ušetřit více než třetinu z původní ceny.

Rozdíl mezi dobrou a špatnou hrou? Pro mnohé je to 500 Kč.

Lidé tak mají pocit, že vydavatel Square Enix zradil největší fanoušky, jenže si svoji zlobu vylévají na špatném místě. Shadow of Tomb Raider vydrží klidně i 40 hodin a svoji plnou cenu si rozhodně zasloužil. To, že se teď vydavatelé snaží nakopnout dosud nijak oslnivé prodeje, než vyjdou pecky jako Red Dead Redemption 2 nebo Battlefield 5, je ryze ekonomické rozhodnutí, které nijak neovlivňuje kvalitu samotného díla.

Ale co se namáhám, hledat v review bombingu nějakou logiku je stejně zbytečné. Ostatně už jsme tu měli i zbytečnější kauzy. Vývojáři z Campo Santo se například ocitli pod palbou veřejnosti za to, že zkritizovali youtubera Pewdiepie za použití slova „nigger“, Dota 2 je zase podle mnohých tím jediným důvodem, proč ještě nemáme Half-life 3 a vrcholem absurdity je nedávná kauza kolem hry Total War: Rome 2. Na základě jediného screenshotu byli její autoři obviněni z propagování feminismu a překrucování historie. Pravda to sice nebyla, ale mohla být, což žádného klávesnicového bojovníka nenechalo chladným.