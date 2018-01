Požár domu přežila jen sběratelská edice hry. Její autoři pak pomohli

Kvůli závadě na sušičce lehnul popelem dřevěný dům v americkém státě Georgia. Jeho majitelka, vystupující na internetu pod přezdívkou Siadina Sorrows, během okamžiku přišla prakticky o vše, včetně svých dvou psích mazlíčků.

Ze Siadinina domu toho moc nezůstalo.

Když se po několika dnech od požáru do trosek konečně odvážila vkročit, prakticky už nebylo co vzít. Jednou z mála výjimek překvapivě byla papírová krabice od sběratelské edice počítačové hry Guild Wars 2.

„Byla nasáklá vodou a špinavá, ale jinak netknutá. Byla jsem tak šťastná! Bylo to poprvé od požáru, co jsem se smála,“ napsala do příspěvku na sociální síti reddit. O svém nálezu natočila krátké video, které umístila na Youtube, což se nakonec ukázalo jako šťastný nápad.

Jelikož je Siadina v komunitě hráčů známou postavou, video se rychle rozšířilo. Po pár dnech si ho všiml někdo ze společnosti ArenaNET, která je za sérii Guild Wars zodpovědná, a kontaktoval Siadinu s tím, že by jí rádi poslali alespoň tričko s motivem hry.

V požáru zahynuli i dva psi.

Siadina uvedla pro magazín Kotaku, že už v Guild Wars strávila více než 6000 hodin, takže i z tohoto malého gesta dobré vůle měla ohromnou radost.

Jenže zaměstnanci ArenaNET udělali daleko více než, že by „jen“ poslali tričko. Do internetové sbírky, v níž Siadinini přátelé přispívali drobnými dary, totiž poslali 3500 dolarů (přes 70 000 Kč). Kromě toho jí ještě poštou přišel obrovský balík obsahující všechny dosud vydané hry série Guild Wars ve sběratelských edicích podepsaných členy celého týmu. A samozřejmě i to slíbené tričko.

Siadina si oblíbenou hru jen tak nezahraje, ale jako morální vzpruha tento dar zafungoval na jedničku.

S notnou dávkou cynismu lze říct, že lepší reklamu by si ArenaNET za tyto peníze koupit nemohli. Krásný příběh se stal rychle hitem, který se šíří napříč internetem. „Jediné co nyní mohu říct, že děkuji. Což je strašně slabé slovo ve srovnání s takovouto obrovskou štědrostí,“ dojala se Siadana na redditu.

Momentálně má určitě úplně jiné starosti, než si znovu zahrát oblíbenou hru, ale jako morální vzpruha toto zafungovalo dokonale. Je hezké pro změnu vidět, že lidé na internetu dokážou vytvořit i něco pozitivního, že?