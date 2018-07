Předobjednávky v Německu už jen pro hry s přesným datem vydaní

Předobjednat si v dnešní době počítačovou hru je sázka do loterie. Většinou se vyplatí vytáhnout peněženku až po několika týdnech, kdy už jsou venku první recenze a alespoň ty nejhorší chyby odstraněny.

Je mezi našimi čtenáři nějaký odvážlivec, který si předobjednal Anthem?

Jenže během měsíců či dokonce let stále intenzivnějšího reklamního masírování pečlivě dávkovanými informacemi je těžké udržet emoce na uzdě. Člověk tak čas od času sáhne po peněžence s předstihem, aniž by přitom měl nějakou jistotu, kdy vlastně výsledek vůbec dostane. Není za co se stydět, dělali jsme to všichni a někteří z nás to dělají dodnes.

Alespoň v Německu však tomuto přístupu učinili přítrž. Tamní nejvyšší soud totiž stanovil, že pokud prodejce od zákazníka převezme peníze, musí mu také jednoznačně sdělit, kdy mu objednaný produkt dodá. Toto pravidlo se týká všech druhů výrobků, od mobilních telefonů po automobily, ale právě u her je situace asi nejsložitější. Je totiž běžné, že se datum vydání posouvá, a to často i jen několik měsíců před vydáním. Jak bude v takovýchto postupech vydavatel postupovat, nevíme, ale jisté je, že na rozdíl od mnoha českých obchodů si v Německu Cyberpunk 2077 ani Death Stranding ještě dlouho nepředobjednáte.