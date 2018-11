Předplalitelé PS Plus získají Yakuzu Kiwami a Bulletstorm

Listopadová nabídka her pro předplatitele služby PS Plus je po slabším měsíci opět výborná. Yakuza Kiwami potěší všechny fanoušky obskurní japonské produkce (viz Jakubův článek o této kultovní sérii), remaster Bulletstormu je ideální hrou pro bezmyšlenkové odreagování. Kromě těchto dvou taháků jsou k dispozici i menší tituly pro PS3 a PS Vita: Jackbox Party Pack 2, Arkedo Series, Burly Men At Sea a Roundabout.