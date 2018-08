Předplatitelé PS Plus dostanou v srpnu Mafii 3 a Dead by Daylight

Předplatitelé služby PS Plus dostanou v srpnu pořádnou nálož her. Tím hlavním tahákem je Mafia 3, která se sice příliš nepovedla, ale zadarmo za vyzkoušení určitě stojí. Hororová multiplayerovka Dead by Daylight je o poznání kvalitnější, není však pro slabší povahy. V nabídce pak dále najdeme Here They Lie pro PS VR, RPG Bound by Flame a akci Serious Sam 3 BFE pro PS3 a Draw Slasher a Space Hulk pro PS Vita.