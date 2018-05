Předplatitelé služby PS Plus získají v únoru hry Knack a Rime

Hlavním tahákem únorové nabídky PS plus je loňský nezávislý titul Rime. Ten sází především na krásnou grafiku a pomalou přemýšlivou hratelnost. Druhou hrou je pak kontroverzní Knack. Jako jedna z vůbec prvních her pro konzoli PS4 schytala nespravedlivě spoustu výsměchu, přitom je to v jádru výborná plošinovka. Mimochodem na nejtěžší obtížnost pořádně tuhá.

Majitelé PS3 získají Spelunker HD a Mugen Souls Z, na Vitu míří Exiles End a Grand Kingdom a majitelé PS VR dostanou Starblood Arena. Hry budou k dispozici do 6. března.