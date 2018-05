Předplatitelská služba Origin Access rozšiřuje portfolio her

Nabídka her, které jsou neomezeně k dispozici ve službě Origin Access, se nově rozrostla o hry s Batmanem. Pokud zaplatíte 100 Kč, můžete si po dobu jednoho měsíce zahrát Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins, Lego Batman, Lego Batman 2 a Lego Batman 3. Brzy pak mají přibýt i hry The Witness, Out of the Park Baseball 19, Lost Castle, Bulletstorm a Wasteland 2.