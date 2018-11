Příjmy z Pokémon Go jsou jen za říjen 73 milionů dolarů

Podle analytické společnosti Sensor Tower vydělala mobilní hra Pokémon Go jen za říjen 73 milionů dolarů. Zajímavé je ovšem porovnání s loňským říjnem, kdy příjmy dosáhly 43,6 milionu dolarů. Ve srovnatelném období o rok později tak hra vydělala o 67 procent více. A to je slušný úspěch, vezmeme-li v potaz, že Pokémon Go už dávno není v hledáčku neherních médií tak jako v při bombastickém startu v roce 2016. Další oživení značky by mohlo přinést listopadové (o nejočekávanějších listopadových hrách čtěte zde) vydání titulu Pokémon: Let’s Go, Pikachu! nebo Eevee! a Switch, který obě hry propojí a umožní transfer pokémonů.

