Nakladatelství Prima Games končí, o příručky ke hrám už není zájem

Pokud se dnes v nějaké hře zaseknete a nebudete vědět jak dál, stačí jen několik sekund vyhledávání na YouTube a máte po problému. Před masivním rozvojem internetu to však bylo jinak.

Speciální edice k příručce pro Fallout 76 se prodává za 2 500 korun, a to neobsahuje samotnou hru.

Hry byly daleko těžší. O radu jsme si museli psát dopisem do svého oblíbeného časopisu a poté se modlili, aby odpověď vytiskli už v příštím vydání a ne až za měsíc. Anebo si za těžké peníze koupit příručku, kde bylo kromě samotného postupu hrou možné najít i mnoho užitečných typů a rad.



Hlavním hráčem v tomto oboru bylo nakladatelství Prima Games, které za svoji osmadvacetiletou historii vydalo přes 1 400 specializovaných příruček. Jenže o moc více už k tomuto úctyhodnému číslu nepřibude, protože po dokončení nasmlouvaných titulů herní odnož vydavatelství Dorling Kindersley skončí.

Pokrok nejde zastavit a vsadím se, že za pár let na tomto místě budeme oplakávat krabicové verze her. Osobně jsem si poslední příručku koupil v roce 2011, protože jsem měl v plánu se pořádně naučit Mortal Kombat. Což se mi samozřejmě nepovedlo a příručku jsem strčil hluboko do šuplíku, aby mi selhání pořád nepřipomínala.

Kromě snadno dostupného internetu přispěly k pádu Prima Games i samotné hry. Kvůli neustálým updatům a opravám byla spousta informací zastaralá už v době, kdy šla kniha do tisku, natož po letech od vydání.