Příští God of War by se mohl inspirovat v mayské nebo egyptské mytologii

Další díl brutální akční hry God od War vyjde teprve za pár měsíců, ale už se spekuluje o tématu pro další díl. Po řeckých a severských božstvech by si to mohl Kratos jít vyříkat třeba i s těmi mayskými nebo egyptskými. V rozhovoru pro GameInformer to alespoň naznačil režisér značky Carl Barlog. Jestli k takovému posunu opravdu dojde, se však stejně dozvíme až za pár let.

