Přístup do battle royale Fear the Wolves se odkládá

Kombinace kultovního Stalkera s žánrem battle royale nazvaná Fear the Wolves (viz náš článek) měla dnes vstoupit do otevřené bety. Ale nevstoupí, protože autoři usoudili, že hra ještě není v reprezentativním stavu. Odklad má být však jen v řádu týdnů, maximálně měsíců, takže se snad dočkáme ještě během prázdnin.