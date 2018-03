Autor Sim City Wil Wright chystá po deseti letech novou hru

Will Wright se díky svým „sim hrám“ napevno zapsal do historie, od nepříliš povedeného experimentu Spore však o něm nebylo prakticky slyšet. A to už je více než deset let. O to překvapivěji působí jeho nečekané ohlášení nové hry.



Neradujte se však příliš, budovatelská strategie Proxis bude určena „jen“ pro mobilní telefony. Přesto nad ní hned nelámejme hůl, její koncept totiž vypadá nesmírně zajímavě. Namísto stavění klasických obytných budov a průmyslových zón tentokrát budeme k sobě skládat zážitky a vzpomínky.

Autoři si kladou za cíl prozkoumat hráčovo podvědomí a tomu by měla odpovídat i nabídka stavebních objektů. Výsledné „město“ tak bude plné oblíbených hraček z dětství, suvenýrů z rodinných dovolených či třeba prvních zvířecích mazlíčků. Zní to originálně, nicméně v tuto chvíli si neumíme představit, jak by to celé mohlo fungovat.

A možná to ještě pořádně nevědí ani sami autoři, kteří aktuálně hledají do svého týmu další posily. Uspořádali proto soutěž pro talentované výtvarníky, kteří jim mohou do 12. května zasílat své výtvory v enginu Unity. Porota pak vybere vítěze, který se bude moci stát plnohodnotným zaměstnancem studia. Pokud byste rádi zkusili své štěstí, všechny nezbytné informace naleznete tady.