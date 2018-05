Týdenní prodeje krabicovek: Detroit sesadil z trůnu God of War

Vláda God of War je po pěti týdnech na první příčce u konce. Nejprodávanější krabicovou hrou v Británii je aktuálně interaktivní film Detroit: Become Human (což je ovšem opět exkluzivita na PlayStation 4), za nímž následuje survival zombie akce State of Decay 2. Z třetího místa startuje Dark Souls Remastered, na čtvrté se propadla FIFA 18. Páté místo patří God of War.

