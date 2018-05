Prodeje krabicovek v Británii: FIFA 18 ukončila vládu Call of Duty

Válečné střelnici Call of Duty WWII se podařilo v Británii, co se krabicových her týče, udržet první místo prodejů devět po sobě jdoucích týdnů. Vládu nakonec ukončil fotbal FIFA 18. Na třetím místě je městská akce Grand Theft Auto 5, na čtvrtém Assassin’s Creed Origins ze starověkého Egypta a na pátém střílečka Star Wars Battlefront II. Ta sice vykročila levou nohou a nepodařilo se jí ani ve startovním týdnu dosáhnout prvního místa, na druhou stranu se stále drží v TOP 5 (minule byla třetí). Na kompletní přehled se podívejte zde.

