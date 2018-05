Nejprodávanější hrou týdne v Británii je opět God of War, Labo třetí

Pozici nejprodávanější krabicové hry v Británii udržela výborná řežba God of War, kterou následuje akce Far Cry 5. Z třetího místa startuje kreativní stavebnice Nintendo Labo, konkrétně Variety Kit. Výrazně menší zájem je o Robot Kit, tedy robotí oblek, který se v prodejích umístil až na dvacáté pozici. Dohromady to ovšem vypadá na slušný start, když vezmeme v potaz, že stavebnice cílí primárně na majitele Switch a zároveň děti. Na čtvrtém místě je fotbal FIFA 18, na pátém závody Mario Kart 8 Deluxe.

God of War Far Cry 5 Všech pět výtvorů z Variety Kitu pohromadě