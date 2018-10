Hry z Xboxu One i na mobilu. Microsoft oznámil streamovací službu Project xCloud

„Budoucnost her je svět, v němž máte možnost hrát hry, které chcete, s lidmi, se kterými chcete, kdykoliv chcete, ať jste kdekoli, a to na zařízení podle svého výběru,“ představuje Microsoft filozofii nové služby Project xCloud.

Společnost vidí analogii v tom, co se během posledních let událo v herním a filmovém průmyslu. „Zábava by měla být k dispozici na vyžádání a přístupná z jakékoli obrazovky.“ Podle Microsoftu by se možnost hrát neměla vázat na jedno konkrétní zařízení.

Project xCloud Project xCloud - datacentra

Veřejné testování je plánováno na rok 2019. Microsoft zmiňuje jako prioritu nízkou odezvu a schopnost sítě zvládnout velké množství uživatelů. Při startu se počítá s 54 datacentry (viz obrázek), přičemž služba bude dostupná ve 140 zemích. Hrát by mělo být možné na sítích 4G a později 5G, až budou celosvětově k dispozici.