K doplňku do simulátoru přibalili autoři i malware. Prý pro boj s piráty

Je celkem pochopitelné, že se softwarové společnosti snaží co nejvíce ochránit své investice, ale boj proti pirátům by neměl probíhat podle vzorce „když se kácí les, létají třísky,“ Své o tom ví společnost Flight Sim Labs zabývající se výrobou dodatečného obsahu pro letecké simulátory.

Do nejmenších detailů vymodelovaný Airbus A320 je dražší než klasická AAA hra.

Ta nyní pobouřila veřejnost tím, že do přídavného balíčku s detailně vymodelovaným letadlem Airbus A320 do Flight Simulatoru schovala i nenápadný soubor „test.exe.“ Nebyl to však nevinný benchmarkový program, jak název napovídá, ale malware, který po aktivaci mohl krást uložená hesla a formuláře z internetového prohlížeče Google Chrome. To samozřejmě nemohlo uniknout zvídavým uživatelům, a tak se na diskusním portálu reddit strhla bouře, kterou se zakladatel společnosti Lefteris Kalamaras nyní horko těžko snaží uklidnit.

Test.exe se prý měl aktivovat jedině v případě, že by bylo identifikováno použití některého „kradeného“ sériového čísla. V těchto případech měl software pomoci s identifikací takového uživatele a shromáždit podklady pro následný soudní proces. Tato metoda se prý již ukázala jako úspěšná.

Far Cry 5 by měl obsahovat Denuvo 5.0, které už však bylo prolomeno.

Každopádně si Kalamras nyní sype popel na halvu, přiznává veškerou zodpovědnost a nadále se samozřejmě DLC v ceně téměř 3000 korun prodává již bez tohoto nevítaného „bonusu“.

Boj proti softwarovým pirátům nikdy neskončí. V neustále se opakujících cyklech přicházejí další a další neprolomitelné ochrany, které však dříve či později stejně padnou pod kolektivním úsilím hackerských skupin. Poslední verze Denuva s pořadovým číslem 5.0 například vydržela sotva dva týdny. A to se před rokem mělo za to, že je tato ochrana nepřekonatelná.