První epizoda Life is Strange 2 vyjde 27. září

Netrpělivě očekávané pokračování videoherního seriálu Life is Strange má oficiální datum vydání. Bude jím čtvrtek 27. září. Hra vyjde na všechny platformy, tedy PC, X1 a PS4. Pokud se nemůžete dočkat, již zítra vychází drobná odbočka série nazvaná The Awesome Adventures of Captain Spirit. Její E3 předváděčka nás však důvěrou příliš nenaplnila (více viz preview).