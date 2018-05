Příběhová expanze The Hidden Ones k Assassin’s Creed Origins vyjde 23. ledna. Jde o placený přídavek, který je však součástí Season Passu. Kromě nové oblasti se ve hře objeví nové úkoly a maximální dosažitelná úroveň se zvedne ze 40 na 45.

Continue the story of the Brotherhood in the first Assassin's Creed Origins story expansion, The Hidden Ones. Available January 23. #AssassinsCreed pic.twitter.com/pArm87wpaE