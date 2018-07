První ročník ligy v Overwatchi vyhrál londýnský tým Spitfire

První titul šampionů OWL získali hráči týmu London Spitfire, kteří ve finále jednoznačně porazili soupeře z organizace Philadelphia Fusion, když jim povolili vyhrát pouze jediné kolo ze sedmi.

Londýnský tým je celý složený z jihokorejských hráčů, jeho největší hvězdou je zřejmě Park Jun-young aka Profit, který se po zásluze stal nejužitečnějším hráčem finále. Níže se můžete podívat, jak se mu pomocí jednoho excelentně provedeného speciálního útoku podařilo vyřadit ze hry rovnou pět soupeřů najednou.

OWL samozřejmě bude pokračovat i v další sezoně, kdy se rozroste o týmy z Paříže, Kantonu a Atlanty. Více o celé soutěži si můžete přečíst v našem loňském článku.

