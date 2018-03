PS Plus láká na Bloodborne a Ratchet & Clank, hry na PS3 a Vitu zmizí

Předplatitelé v březnu získají kvalitní akční hru na hrdiny Bloodborne, která sází na nekompromisní obtížnost. „Nejde jen o obtížnost, ale i o to, co vlastně vyžaduje od hráče. Pokud máte občas pocit, že hry pouze zkonzumujete a zase odložíte bez nějakého trvalejšího zážitku, s Bloodborne je to přesně naopak. Hra zkonzumuje vás. Její svět vás naprosto pohltí, sežvýká, a až vás konečně vyplivne, budete mít herních zážitků nepočítaně,“ napsali jsme v recenzi.

Bloodborne

Za pozornost ovšem stojí i druhý kousek v podobě remasterované 3D hopsačky Ratchet & Clank z roku 2016. „Čekal jsem hodně, ale dostal jsem ještě více. Tato hra je prakticky povinnost pro všechny majitele PlayStation 4, ať už je jim patnáct, nebo padesát,“ napsal v recenzi Honza Srp.

Ratchet & Clank

Důležitá je ještě jedna změna. Od 8. března 2019 zmizí z nabídky her zdarma tituly na PlayStation 3 a PS Vita. Sony se chce nadále soustředit pouze na PlayStation 4.

Březnový line-up