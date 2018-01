Únorové hry zdarma s PlayStation Plus: Knack a Rime

Knack je jedna z launchových her na PlayStation 4. Sklízela rozdílná hodnocení, nejčastěji na stupnici 30 - 75 procent (průměr na Metacritics je 54). Šlo o zajímavý mix žánrů, takže pokud vás minula, stojí za to ji alespoň vyzkoušet. Dvojka je ovšem lepší.

Rime je logická záležitost, v níž na vás čeká spousta šplhání a přemísťování předmětů. A to vše v opravdu pěkné, stylové grafice. Hra vyšla loni v květnu, takže její umístění v PS Plus je celkem slušné lákadlo.

S tím možná souvisí časově omezená nabídka pro všechny, kteří nemají aktivní PS Plus. Všichni, kteří si koupí roční členství v PS Store do 12. února (cena je 1560 korun), získají jako bonus standardní edici střílečky Far Cry 4.

Bonusovou hrou pro virtuální realitu PS VR je stejně jako v lednu nic moc akce StarBlood Arena.

Únorová nabídka