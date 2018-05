Sony ukončí výrobu cartridgí pro PlayStation Vitu

Navzdory slušné zásobě JRPG a popularitě v Japonsku je PS Vita mrtvý handheld. Dalším hřebíčkem do rakve je plánované ukončení výroby fyzických nosičů pro hry, a to koncem fiskálního roku 2018 (tj. nejpozději 31. března 2019), informuje Kotaku. Pořád to ovšem neznamená, že PS Vita končí úplně, elektronický obchod zůstane i nadále v provozu.

Nahoře PS Vita, dole Switch