Podle Playerunknown's Battlegrounds by mohl vzniknout film

Největší herní hit loňského roku Playerunknown’s Battlegrounds (naše recenze) by se mohl dočkat filmového zpracování. Alespoň to naznačil ředitel společnosti PUBG Corporation v rozhovoru pro webový server Inven Global. Nápad na stvoření filmu podle hry, která nemá žádný příběh, může vypadat zvláštně, ale už jsme tu měli filmové adaptace Pac Mana nebo Tetrisu, takže proč ne?

Brendan Greene, autor hry PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Kruh by se tak uzavřel. Na začátku žánru Battle Royale, jehož je PUBG nejznámějším zástupcem, stála stejnojmenná kniha. Jednoduchá zápletka o stovce studentů, kteří se na opuštěném ostrově snaží navzájem zabít, se pak stala předlohou filmu, kterým se zase inspiroval tvůrce Brendan Greene a stvořil slavný mód do střílečky Arma 2. A pak už ten příběh určitě znáte…

Každopádně marketingový potenciál je tu obrovský, během necelého roku se prodalo více než 20 milionů kopií hry, a tak není divu, že kolem značky už krouží hollywoodská studia. Zatím je to jen hudba vzdálené budoucnosti, ale PUBG Corporation by prý z PUBG rádi udělali franšízu. Tedy podobně, jako se to třeba povedlo tvůrcům Angry Birds.