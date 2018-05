Půlhodinový film Far Cry 5: Inside Eden’s Gate vyšel na Amazon Prime

Ve videotéce Amazon Prime je od dnešního dne a pouze v některých regionech dostupný půlhodinový film Far Cry 5: Inside Eden’s Gate. Je to prequel k připravované střílečce Far Cry 5, v níž budeme bojovat proti sektě Eden’s Gate. Ve filmu, který režíroval Barry Battles, hrají Greg Bryk (A History of Violence) a Kyle Gallne (American Sniper). Na upoutávku se podívejte níže.