Vychází nový farmářský simulátor Pure Farming 2018, zajezdíte si v Zetoru

Konkurence je vždycky pozitivní věc pro zákazníka, takže fanoušci existujících farmářských simulátorů by se měli radovat z nového titulu na tomto poli. Pure Farming sice nese v názvu číslovku 2018, ale jde o první hru v sérii od nového polského studia Ice Flames, které na ní pracovalo dobré tři roky. Vydavatelem se stal Techland (u hráčů populární díky skvělé post-launch podpoře hry Dying Light) a distributorem pro Českou republiku je Playman, který pro novináře zprostředkoval příjemnou a stylovou ochutnávku hry přímo v prostorech brněnského Zetoru, jehož traktory jsou ve hře oficiálně licencované.

Trojice herních módů

Do hry je možné od začátku vstoupit přes libovolný ze tří herních módů. Nováčci ocení příběhový režim, ve kterém se budete snažit postavit na nohy zadluženou farmu, zděděnou po vašem dědečkovi. Příběh je samozřejmě spíše rámcový, hlavní je v tomto případě citlivě dávkovaný postup hrou a představování nových mechanismů i možností s podporou všelijakých rad a tipů.

Zkušení fanoušci žánru mohou do hry skočit po hlavě díky režimu „Free Farming“, kde si veškeré cíle a vybavení můžete upravit zcela podle svého. Třetím režimem jsou tzv. „Farming Challenges“, nápadité realistické scénáře, kde musíte například sklidit rozlehlé pole do dvaceti minut kvůli blížícímu se lesnímu požáru.

Všechny herní režimy těží z dostupnosti oficiálně licencovaných vozidel a strojů, od značek jako jsou Zetor, Landini, McCormick, DAF, Mitsubishi a mnoho dalších. Kromě toho stojí za zmínku také pestrá krajina a plodiny díky tomu, že budete farmy budovat v Itálii, Německu, Severní i Jižní Americe nebo dokonce v Japonsku. S tím souvisí jednak pestrá a místy opravdu působivá krajina, ale také některé unikátní stroje, například ten na sázení rýže.

Autoři také počítají s podporou uživatelských modů na PC, z nichž potom chtějí vybírat ty nejlepší a dodávat je v podobě DLC zdarma pro konzolové verze hry. Hra vychází na PC i konzolích s českými titulky.

Dojmy z hraní

Pro tuto příležitost jsme měli k dispozici pouze verzi na původní Xbox One (zatím není jisté, zda hra nějak speciálně využije výkonnější varianty konzolí). S ohledem na rozlehlost a interaktivitu herního prostředí je pozitivní, že hra běží na konzoli plynule, snad jen úvodní nahrávání je poněkud delší, než jsme zvyklí, ale pak už se neopakuje.

Nicméně jde o nový vývojářský tým a nelze očekávat zázraky: konzolová verze hry tak musela učinit určité kompromisy, pokud jde o detaily krajiny – věci jako vegetace, nasvícení a speciální efekty jsou citelně slabší, než ve vyloženě nádherné PC verzi. Na druhou stranu zůstala zachována většina funkčních detailů na samotných vozidlech a strojích, které díky tomu vypadají parádně a udělají radost všem znalcům. Ostatně, autoři hry strávili několik dní na exkurzi v Zetoru, kde si kromě focení a skenování také nahráli zvuky jednotlivých vozidel.

Trošku oříšek je také ovládání na konzoli, jelikož pro řadu strojů potřebujete aktivovat a používat celou sérií funkcí. Řešením jsou tedy tlačítková komba, kdy například podržení pravého shiftu vám otevře novou kontextovou nabídku pro funkce ostatních tlačítek. Nicméně si můžete nechat zobrazovat nápovědu, která vám pomůže všechny funkce se naučit nebo najít. Po pár minutách hraní jsem již tyto věci přestal vnímat a místo toho se soustředil na ty správné aspekty péče o farmu – jaký stroj vzít na jaké pole, v jakém tvaru/směru sklidit nejefektivněji, do jakého upgradu strojů a budov investovat získané prostředky atd.

Prohlídka brněnského Zetoru

Ochutnávka hry se konala přímo v brněnské centrále Zetoru, takže jsme se kromě jiného mohli podívat na některé konkrétní modely traktorů jak ve hře, tak v realitě (obojí dokonce včetně projížďky). Pokud vás farmářská technika a traktory konkrétně zajímají, měli byste si do Brna také udělat výlet, jelikož Zetor má pro tyto účely zřízené veřejnosti přístupné muzeum pojmenované „Zetor Gallery“, plné vzácných exponátů od prvních modelů po prototypy budoucnosti.

Vidět metr před sebou obří traktor s kouřovými skly, šikmými designovými světly a barvami jako u nějakého závodního prototypu je docela zážitek, stejně jako poslouchat, kolik toho dokáže analyzovat a uživateli poradit palubní počítač.

V rámci prohlídky Zetor Gallery se stejně jako my dozvíte o tom, jak se téhle firmě se sedmdesátiletou historií daří. Jsou to příjemné zprávy, jelikož během své pestré historie vyvážela prakticky do celého světa a díky soustředěnému důrazu na sílu, odolnost a efektivitu vozidel (včetně každoročních nemalých investic do výzkumu a vývoje, využívaje technologie 3D tisku i vlastní montážní linky) se jim velmi slušně daří také v současnosti.

Brněnská výrobní centrála zaměstnává 650 lidí v příjemném a moderním prostředí, kde navíc udržují také náhradní díly pro modely z posledních padesáti let. Pokud nemáte čas udělat si výlet do Brna, můžete se podívat alespoň na jejich velmi pěkně zpracovaný web a nebo si jejich stroje užít alespoň v Pure Farming 2018. Mimochodem, pro české hráče Zetor dodal hromadu dárků k (před)objednávkám hry.